VW показал новую бюджетную модель с привлекательной ценой. Фото

Volkswagen официально объявил о разработке новой бюджетной модели с привлекательной ценой 20 000 евро. Производитель показал первое фото новинки, которая должна стать популярным автомобилем.

По информации Carscoops, в руководстве компании одобрили проект новой модели. Ее выход на рынок запланирован на 2027 год. Ранее сообщалось, что в компании не было уверенности на 100%, что дешевый электрокар с такой ценой удастся вывести на рынок. Все зависело от того, можно ли заработать на этой машине. Внутри автопроизводителя четко понимают, что проект должен получиться прибыльным.

Видимо, удалось провести необходимые расчеты и создать эффективный перспективный проект. Стало известно, что для разработки планировалось сотрудничество с Renault – брендом, который является одним из лидеров европейской электрификации.

Но переговоры не привели к соглашению, а немецкий автопроизводитель в итоге нашел в себе уверенность самостоятельно разработать бюджетный электромобиль. В Renault уже подтвердили прекращение переговоров и назвали это упущенной возможностью. Однако отметили, что открыты для сотрудничества с другими автопроизводителями.

Ранее был представлен предсерийный прототип электромобиля Renault Twingo, который отправится в продажу в 2026 году по цене менее 20 000 евро. Похоже, конкуренция в сегменте дешевых электрокаров уже обостряется.

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