Новый кроссовер Kia для небогатых покупателей показали в самом крутом исполнении

Новый недорогой кроссовер Kia EV3 2024 года своим примером показал, что электромобили предназначены не только для богатых покупателей. Автомобиль уже представили официально с ценой и характеристиками. А теперь модель показали в самой крутой модификации.

Как сообщает Drive, через пару лет в линейке появится топовый вариант Kia EV3 GT. Такой электрокар получит мощную двухмоторную силовую установку, полный привод и разгон до 100 км/ч около 4 секунд. Также немного изменится дизайн, это показали на рендере.

Сейчас Kia EV3 2024 – самый дешевый электрокар, который корейская компания планирует отправить в продажу в этом году на глобальный рынок. Цена Kia EV3 – около 30 000 долларов. Но в дальнейшем линейку расширят более дорогими вариантами.

Новый электрокроссовер Kia получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством пересекающихся плоскостей и геометричных линий на кузове.

В движение новый электрический кроссовер Kia EV3 приводит силовая установка на 204 л.с. Батарейный блок емкостью 81 кВтч обеспечивает 600 км запаса хода. Есть и батарея на 58 кВтч. Главные соперники – Volvo EX30, Smart #1, Peugeot E-2008.

OBOZ.UA уже показывал новый кроссовер Renault, который оказался доступнее своих основных соперников.