VW определился с будущим своих новых недорогих автомобилей

Volkswagen готовит новые недорогие автомобили электрического сегмента с разной ценой. Интересно, что у многих из них появятся более мощные имиджевые модификации. В будущем эти модели VW получат знакомое имя.

Carscoops стало известно о том, что новые спортивные электрокары VW получат шильдик GTI. Спортивные хэтчбеки Volkswagen известны во всем мире именно под лейблом GTI. Однако на самых мощных электрокарах компания использует шильдик GTX.

От этого теперь решили отказаться. Это значит, что все новые спортивные электрокары и их модификации получат приставку GTI, отдавая дать уважения знаменитому бренду. Впервые эти буквы появились на самой мощной модификации VW Golf в 70-х годах.

Недавно электромобили Volkswagen ID.Buzz, ID.7 и ID.3 получили мощные модификации под названием GTX. Этот лейбл как раз и был изначально зарезервирован для подобных автомобилей.

Первенцем измененной стратегии именования может стать новый Volkswagen ID.GTI – компактный доступный электрокар нового поколения, который отправится в продажу в ближайшем будущем. В компании новинку готовят на смену VW Polo и строят по европейским канонам.

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