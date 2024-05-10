Недорого соперника Toyota RAV4 из Китая показали на свежих фото

Новый Geely Galaxy E5 2024 из Китая удивил ценой и оказался дешевле соперников, среди которых есть и кроссовер Toyota RAV4. По размерам автомобили тоже похожи. Хотя поклонников японского автопрома новинка все равно не привлечет.

OBOZ.UA напоминает, что новый Geely Galaxy E5, который недавно представили официально, получил современную наружную светотехнику, пластичные бамперы и задние фонари в стиле устаревших моделей Renault. Китайский автопром как он есть.

Длина автомобиля составляет 4615 мм при колесной базе в 2750 мм, ширина – 1901 мм, а высота равна 1670 мм. Крупный кузов, который сравним по размерам с RAV4 и Kia Sportage, предлагает пять посадочных мест.

В салоне Geely Galaxy E5 установлены два дисплея. Есть электрорегулировки кресел, вентиляция и массаж, беспроводная зарядка для смартфона.

Новый электромобиль Geely Galaxy E5 оснащен силовой установкой мощностью 218 л.с. Официальный запас хода составляет 500 км (делим в 1,5 раза). Цена Geely Galaxy E5 – от 21 000 долларов.

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