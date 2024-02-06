VW готовится выпустить свой недорогой бестселлер под другим брендом. Фото

Недавно VW Golf, который является знаменитым недорогим бестселлером немецкого бренда, показали в модернизированном виде для 2024 года. Теперь свой вариант этой машины готовит Cupra, ведь родственная модель Leon после обновления выехала на дороги.

Об этом рассказывает Carscoops. На фото показали Cupra Leon, который проходит дорожные испытания в плотном камуфляже на зимних дорогах. Эта модель построена на базе Volkswagen Golf 8 поколения после модернизации.

Дизайн Cupra Leon 2025 модельного года пока держат в секрете. Но известно, что по размеру он будет соответствовать своему техническому родственнику. А внешность будет гораздо агрессивнее, чем у немецкой модели.

Вдобавок дизайнеры постараются сильнее дистанцировать автомобиль Cupra от модели SEAT Leon, который воспринимается как базовая машина.

Ранее бренд Cupra до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании SEAT, а теперь выделен в отдельный бренд и призван заменить прежнюю компанию на рынке.

Напомним, как ранее сообщал OBOZ.UA, Skoda готовит к премьере еще одного родственника всех этих машин после обновления.