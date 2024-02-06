Внешность недорого бестселлера Skoda 2024 года раскрыли в сети

Новый бестселлер Skoda Octavia A8 2024 года готовят к официальной премьере. Недорогую машину после модернизации рассекретят уже в феврале, совсем скоро. И уже сейчас есть возможность узнать, каким получится дизайн одной из самых востребованных моделей Skoda.

Автомобиль показали на официальных изображениях на сайте чешского автопроизводителя. Но полностью дизайн не раскрыли. Анонсировав премьеру на 14 февраля 2024 года, Skoda показала тизеры новой Octavia после обновления.

Судя по картинкам, обновленная Skoda Octavia претерпела очень аккуратные изменения. Чуть доработали оформление фар, увеличили решетку, заменили бампер.

Сзади изменений еще меньше – производитель модернизировал фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре модели появятся новые цвета кузова и другие колесные диски.

Моторы Skoda Octavia предложат с объемом 1,5 и 2 л. Покупатели смогут выбрать бензиновые, дизельные и гибридные варианты.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, новое поколение дешевой модели Fiat Panda уже показали на изображениях в сети.