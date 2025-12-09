VW готовит новую недорогую модель для другого бренда. Фото

Внутри концерна VW имя Cupra появилось под крылом SEAT, но это все же немного другой бренд, который продвигает более эффектные модели. Новый недорогой автомобиль показали на фото.

Уже пришло время модернизировать электрокар Cupra Born EV спустя четыре года жизненного цикла. Подробности стали известны Carscoops.

Новый Cupra Born EV 2026 модельного года проходит дорожные испытания перед премьерой. Кузов прототипа, который показали на живых фото, скрывают маскировочной пленкой. Но мы знаем, что появятся новые бамперы и другая светотехника.

Премьера Cupra Born, который построен на основе электрокара Volkswagen ID.3, скорее всего, состоится до конца 2025 года или в самом начале 2026-го. А недавно в линейке появилась модель Cupra Born VZ.

Born VZ – более мощный электрокар бренда. Модель получила топовую спортивную модификацию. Силовая установка выдает 322 л.с. и 545 Нм. Запас хода Cupra Born VZ равен 570 км от батарейного блока емкостью 79 кВтч.

