Самый дешевый кроссовер Cupra на базе Volkswagen показали в сети. Фото

Новый Cupra Raval – недорогой электромобиль от Volkswagen, который решили отправить в производство под молодым брендом. Через несколько лет имя Cupra может полностью вытеснить модели SEAT, поэтому новинка очень важна для компании.

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О машине сообщает Carscoops. Там показали свой вараинт возможного дизайна на основе концепта. Электрокар Cupra Raval построен на базе компактного Volkswagen ID.2, который скоро сменит VW Polo. Вслед за ним в производство отправится и новый Raval.

Дизайн у машины получился эффектный, агрессивный и запоминающийся. Резкие линии формируют необычную пластику. Внешность дополнили необычным цветом кузова, который меняет свой оттенок в зависимости от освещения.

Компактный электромобиль длиной 4030 мм оснащен электромоторами мощностью от 222 до 435 л.с. Запас хода – до 450 км.

В серийное производство машина отправится в 2025 году. Ожидается, что цену постараются удержать в диапазоне 20-30 тысяч евро.

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