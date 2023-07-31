Всего 11 000 долларов: китайцы удивили седаном с богатым оснащением

Новый китайский седан Geely Binrui Cool Champion Edition – особая модификация стандартной модели. Несмотря на оснащение, цена у машины более чем привлекательная.

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Премьера нового исполнения бюджетного Geely Binrui Cool еще не состоялась. Однако фото и всю информацию о доступной машине уже опубликовали на CarNewsChina.

Автомобиль получился довольно крупный. В длину китайский бюджетник вытянулся на 4710 мм при колесной базе в 2670 мм, ширина – 1795 мм, а высота равна 1455 мм. Габариты сравнимы с Skoda Octavia. Правда, новый Geely приблизительно в два раза дешевле.

В салоне – двухцветная отделка искусственной кожей и несколько портов USB, 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а перед водителем установлена10,25-дюймовая цифровая панель приборов.

Под капотом – турбированный 1,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с. (290 Нм крутящего момента). Мотор сочетается с 7-ступенчатой автоматической КПП с двумя сцеплениями.

Такая связка позволяет набирать первую "сотню" за 7,1 с. Комбинированный расход топлива – 5,9 л/100 км. В продажу Geely Binrui Cool Champion Edition выходит в ближайшее время по цене немногим более 11 000 долларов.

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