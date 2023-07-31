На рынок выходит электровнедорожник дешевле Renault Logan. Фото

В сети появились фото нового электровнедорожника MG, который оказался слегка перелицованным китайским автомобилем Baojun Yep. Автомобиль готовят к выходу на рынок.

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Новинку рассекретили на патентных изображениях. О них сообщает Autocar. На картинках – компактный автомобиль с грубым квадратным дизайном, который полностью соответствует современным тенденциям в сегменте внедорожников.

Новый электромобиль MG получился компактным. Длина кузова равна 3385 мм (колесная база – 2110 мм), ширина составляет 1685 мм, а высота – 1721 мм. Те же габариты и у Baojun Yep, на базе которого построен новый MG.

Салон рассчитан на четверых, однако пассажирам в таком маленьком автомобиле будет тесновато. А если не складывать кресла второго ряда, то и багажник будет совсем маленький. Однако главное преимущество этого электрокара – цена. Она ниже, чем у Renault Logan – от 11 300 долларов.

За эту сумму предложат мотор на 68 л.с. (позже появится мощная полноприводная модификация) и батарею емкостью 28 кВтч с запасом хода в 303 км.

OBOZREVATEL ранее сообщал о доступном электромобиле Fiat, который видоизменили до неузнаваемости.