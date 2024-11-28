Все ради экономии: VW готовит недорогие новинки и продает завод

В руководстве VW ранее отметили, что во избежание кризисной ситуации придется войти в режим жесткой экономии. Это уже происходит – компания сокращает расходы с помощью продажи первого завода. А заработать помогут дешевые новинки.

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Детали стали известны Motor1. Ранее сообщалось, что из-за решительной экономии под угрозой может оказаться производство некоторых новых моделей – в том числе недорого электрического кроссовера. Однако на данный момент ограничились избавлением от завода.

Это пока первое предприятие. Ожидается, что в скором времени Volkswagen может продать еще как минимум одну производственную площадку (в том числе в Германии). Сейчас же концерн избавился от совместного с китайским SAIC предприятия в КНР.

При этом непосредственно партнерство с SAIC решили сделать более тесным и продлить до 2040 года. То есть компания планирует усилить позиции на китайском рынке, сокращая расходы в регионе.

Заработать помогут и новые модели. По традиции для местного рынка, они получатся недорогими. К 2026 году ожидается минимум два новых электрокара, впоследствии появятся еще 16 моделей.

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