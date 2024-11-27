УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Недорогие и практичные: эксперты назвали лучшие б/у автомобили 2024 года

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
30
Hyundai i40

Эксперты внимательно изучили рынок б/у автомобилей и назвали лучшие машины в 2024 году для семейных покупателей. Каждый из представленных вариантов в таком случае обеспечивает удобство и надежную эксплуатацию. Вдобавок подержанные авто недорогие.

Видео дня

Лучшие модели назвали в Auto Express. Список насчитывает довольно крупные седаны известных производителей. Эти модели известны просторными интерьерами и вместительными багажниками.

Лучшие недорогие б/у автомобили для семьи:

  1. Vauxhall (Opel) Insignia;
  2. Ford Mondeo;
  3. Skoda Superb;
  4. Peugeot 508;
  5. Hyundai i40;
  6. Toyota Prius;
  7. Volkswagen Passat;
  8. Mazda 6.
Opel Insignia

Opel Insignia часто встречается на рынке подержанных машин. Модель популярная и вполне доступная. Из соображений надежности лучше обращать внимание на бензиновые модификации.

Skoda Superb – традиционный выбор в сегменте семейных машин. И на вторичном рынке автомобиль не теряет своих качеств. Вместительный багажник и просторный салон – главные из них.

Гибрид Toyota Prius радует экономичностью, а Mazda 6 предлагает покупателям самый эффектный дизайн.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про самый дешевый и довольно практичный седан BMW.