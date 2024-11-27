Недорогие и практичные: эксперты назвали лучшие б/у автомобили 2024 года
Эксперты внимательно изучили рынок б/у автомобилей и назвали лучшие машины в 2024 году для семейных покупателей. Каждый из представленных вариантов в таком случае обеспечивает удобство и надежную эксплуатацию. Вдобавок подержанные авто недорогие.
Лучшие модели назвали в Auto Express. Список насчитывает довольно крупные седаны известных производителей. Эти модели известны просторными интерьерами и вместительными багажниками.
Лучшие недорогие б/у автомобили для семьи:
- Vauxhall (Opel) Insignia;
- Ford Mondeo;
- Skoda Superb;
- Peugeot 508;
- Hyundai i40;
- Toyota Prius;
- Volkswagen Passat;
- Mazda 6.
Opel Insignia часто встречается на рынке подержанных машин. Модель популярная и вполне доступная. Из соображений надежности лучше обращать внимание на бензиновые модификации.
Skoda Superb – традиционный выбор в сегменте семейных машин. И на вторичном рынке автомобиль не теряет своих качеств. Вместительный багажник и просторный салон – главные из них.
Гибрид Toyota Prius радует экономичностью, а Mazda 6 предлагает покупателям самый эффектный дизайн.
Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про самый дешевый и довольно практичный седан BMW.