Недорогие и практичные: эксперты назвали лучшие б/у автомобили 2024 года

Эксперты внимательно изучили рынок б/у автомобилей и назвали лучшие машины в 2024 году для семейных покупателей. Каждый из представленных вариантов в таком случае обеспечивает удобство и надежную эксплуатацию. Вдобавок подержанные авто недорогие.

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Лучшие модели назвали в Auto Express. Список насчитывает довольно крупные седаны известных производителей. Эти модели известны просторными интерьерами и вместительными багажниками.

Лучшие недорогие б/у автомобили для семьи:

Vauxhall (Opel) Insignia; Ford Mondeo; Skoda Superb; Peugeot 508; Hyundai i40; Toyota Prius; Volkswagen Passat; Mazda 6.

Opel Insignia часто встречается на рынке подержанных машин. Модель популярная и вполне доступная. Из соображений надежности лучше обращать внимание на бензиновые модификации.

Skoda Superb – традиционный выбор в сегменте семейных машин. И на вторичном рынке автомобиль не теряет своих качеств. Вместительный багажник и просторный салон – главные из них.

Гибрид Toyota Prius радует экономичностью, а Mazda 6 предлагает покупателям самый эффектный дизайн.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал про самый дешевый и довольно практичный седан BMW.