Volkswagen значительно улучшил свою крупную недорогую модель. Фото

Крупный седан Volkswagen Passat оказался недорогой моделью. Производитель подготовил широкую линейку, в которую добавили значительно улучшенный вариант. Автомобиль показали на фото.

Новый VW Passat ePro PHEV 2026 модельного года рассекретили официально. Скоро машина отправится в продажу. Автомобиль построили на базе Volkswagen Passat Pro. Подробности сообщает CarNewsChina.

Ранее немецкая компания презентовала новый Passat B9 для европейского рынка. При этом к покупке модель доступна только в кузове универсал. Автомобиль в традиционном кузове седан создали для Китая.

Длина кузова Volkswagen Passat ePro PHEV составляет 5017 мм при колесной базе в 2871 мм, ширина – 1850 мм, а высота равна 1489 мм. Машина действительно большая.

Гибрид VW Passat оснастили 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 130 л.с. и 194-сильным электромотором. Суммарный запас хода заявлен на уровне 1300 км.

Моторная гамма стандартной модели представлена моторами объемом 1,5 л (160 л.с.) и 2 л (220 л.с.). Цена базового Volkswagen Passat Pro – немногим более 20 000 долларов.

