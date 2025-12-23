Лучшие автомобили 2025 года: список недорогих моделей

Эксперты назвали лучшие новые автомобили, которые удалось найти в 2025 году. В список попали компактные кроссоверы, седаны, хэтчбек и даже пикап. Это популярные недорогие машины.

Результатами своих испытаний поделились специалисты Motor1. Эксперты проверили множество разных моделей. Многие сегменты действительно очень популярны, поэтому рынок постоянно пополняется новинками.

Эти новые автомобили 2025 года в списке авторы исследования позиционируют как лучшие варианты для покупки. Все они отличаются выдающимися способностями – каждый по-своему, поэтому найдется машина для любых задач.

Лучшие новые автомобили 2025 года:

Chevrolet Equinox EV;

Ford Maverick;

Honda Civic Hybrid;

Kia K4;

Mini Cooper;

Nissan Kicks;

Nissan Leaf;

Nissan Sentra;

Toyota RAV4.

