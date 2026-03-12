Volkswagen впервые показал долгожданный недорогой автомобиль. Фото

Недорогая электрическая модель Volkswagen ID.3 претерпела модернизацию. Долгожданный автомобиль впервые показали официально перед полноценной премьерой и выходом на рынок.

Теперь электромобиль называется Volkswagen ID.3 Neo, а дебют со всеми подробностями состоится уже в апреле 2026 года – совсем скоро. Машину показывает Motor1.

Те, кто ожидал увидеть кардинальные перемены в дизайне (именно это обещал производитель), могут быть у дивлены. Автомобиль претерпел деликатное обновление, которое сосредоточили в бамперах и светотехнике.

Ранее анонсировали изменения в интерьере. Машина получит модифицированный мультимедийный комплекс (в работе этой системы наблюдались проблемы) и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок. Безальтернативные сенсорные мониторы почти никому не понравились.

Известно, что в продаже новый VW ID.3 Neo останется на несколько лет. Как раз до появления следующего Golf 9 поколения, который превратится в электромобиль и получит имя Volkswagen ID.Golf.

