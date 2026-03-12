Самая дешевая модель Rivian уже готова: сколько будет стоить это авто

Электромобили Rivian получат пополнение в линейке в роли самой дешевой модели. Новый R2 уже готов к выходу на рынок. Вместе с другими подробностями стало известно, сколько будет стоить автомобиль.

Кроссовер Rivian R2 2026 года – долгожданный соперник Tesla Model Y. Цена Rivian R2 в базовом исполнении составит примерно 45 000 долларов. Но, как стало известно Carscoops, первыми в продажу отправятся экземпляры стоимостью 57 990 долларов.

Первые владельцы получат свои машины в июне 2026 года. Ранее сообщалось, что уже началось производство пилотной партии на заводе в штате Иллинойс.

Электромобиль Rivian R2 2026 года получился довольно крупным SUV с 4,7-метровым кузовом. Покупателям предложат варианты с несколькими силовыми установками, а запас хода приблизится к 500 км.

В дизайне R2 в целом нет сюрпризов – это фактически уменьшенный вариант электрокара Rivian R1S. Производитель в дальнейшем намерен делать акцент на более доступных предложениях.

