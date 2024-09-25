Volkswagen удивил недорогой новинкой размером с Octavia. Фото

Новый Volkswagen Jetta 2024 года – самый дешевый седан компании на глобальном рынке. Недорогая модель размером с Octavia удивила своей внешностью в рамках неожиданной рекламной кампании, которую производитель провел для совершенно другого продукта.

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Седан VW Jetta после модернизации показали официально. Это знаменитая машина, которая сильно изменилась. Но, как показывает Carscoops, внешность Jetta изменилась еще сильнее ради рекламы кетчупа.

Кетчуп VW Gewürz появился в 1996 году. Интересно, что у него, как и у любой детали Volkswagen, есть свой номер в каталоге – 00010 ZDK-259-101. Компания провела промо-акцию с раздачей бутылок кетчупа в США – фактически, на домашнем рынке для Jetta.

В рамках кампании седан представили в насыщенном красном цвете и добавили хвостик сочного плода на крышу. Фактически, машину превратили в помидор. Получилось необычно.

В ходе рестайлинга Jetta получила новые бамперы, передние фары и задние фонари. Изменилась палитра цветов окраски кузова, добавили варианты дизайна колесных дисков. Volkswagen Jetta 7 также получил обновленный интерьер с более современной мультимедийной системой. Ее отображает увеличенный до 8 дюймов сенсорный монитор.

Список оснащения VW Jetta 2024 включает климат-контроль, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в занимаемой полосе и контроль слепых зон. Цена VW Jetta – от 23 000 долларов.

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