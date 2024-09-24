Новый недорогой кроссовер Volkswagen на базе Golf показали на фото

Компактный недорогой кроссовер Volkswagen T-Roc, который построен на базе VW Golf, является самым популярным автомобилем своего сегмента от немецкого производителя. На модель 2 поколения возлагаются большие надежды, машину показали на фото в сети.

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Машину показывает Carscoops. Новый VW T-Roc 2 поколения может стать последней новой моделью Volkswagen с двигателем внутреннего сгорания. Хотя после серьезного замедления в сегменте электромобилей производитель может пересмотреть свои планы и продлить жизнь ДВС в линейке.

В любом случае, новый Volkswagen T-Roc почти готов. А над его дизайном уже завершили работу. Конечно, детали от нас скрывают. На кузове спереди и сзади есть фальшивые наклейки. Однако сбоку никакой маскировки нет.

Может показаться, что кузов используется от модели первого поколения. Однако все панели новые, со своими выштамповками, а силуэт стал еще более динамичным. Особенно наглядны изменения во внешности рядом с моделью первого поколения на фото.

В моторной гамме предложат бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки. А модификацию кабриолет из линейки уберут – спрос оказался низким. Премьера Volkswagen T-Roc 2 может состояться в конце 2024 или начале 2025 года.

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