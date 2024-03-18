Недорогая новинка: самую практичную модель Hyundai 2024 года показали в сети

Hyundai Santa Cruz – самая практичная легковая модель компании с большим багажником для хозяйственных покупателей. Недорогой корейский пикап после модернизации выйдет на рынок уже в 2024 году. Машину показали в сети.

Обновленный пикап Hyundai Santa Cruz 2025 модельного года уже выезжал на дороги для тестовых испытаний. Дизайн пока скрывают, а кузов прятали в плотный кожух. Но определенные изменения во внешности произойдут. В Carscoops показали свой вариант возможного дизайна.

Внешность выполнят в стиле современного кроссовера Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари также могут изменить вместе с бампером.

Также на тестовом прототипе замечали колесные диски, которые ранее не предлагались для этой модели. Значит, производитель предложит покупателям новые варианты.

Пока нет подробностей о салоне Hyundai Santa Cruz 2025. Скорее всего, он получит оборудование от кроссовера Tucson, который недавно претерпел обновление. Стоит ожидать новый монитор мультимедийной системы и цифровой щиток приборов.

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