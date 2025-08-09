Volkswagen отказался от производства кроссовера размером с Tiguan

Недорогой электрический кроссовер Volkswagen ID.5 размером с VW Tiguan снимут с производства из-за низких продаж. Автомобиль не оправдал надежд компании, даже несмотря на то, что в целом продажи электрокаров бренда выросли.

Подробности стали известны Motor1. При этом электромобиль Volkswagen ID.4, на базе которого построен VW ID.5, останется в линейке и скоро претерпит масштабную модернизацию.

Немецкий автопроизводитель готовит серьезный редизайн VW ID.4. Кроссовер рассекретят после хэтчбека ID.3 в 2026 году. Ожидается, что внешность электрокаров получится более однозначной и стильной, с привычными для бренда элементами.

Однако изменением дизайна дело не обойдется. Также анонсированы изменения в интерьерах. Машины получат модифицированные мультимедийные комплексы (в работе этих систем наблюдались проблемы) и увеличенное количество физических переключателей и настоящих кнопок.

В дальнейшем Volkswagen планирует еще более амбициозные разработки в сегменте EV. В создании нового Volkswagen Golf 9 поколения, который станет электрокаром, поможет Rivian.

