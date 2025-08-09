Этот дешевый автомобиль ждали все: новый Chevrolet 2026 года показали в сети

Новый Chevrolet Bolt 2026 модельного года ждали все. Это дешевый электрокар с известным именем. Машину готовят к премьере, тем временем в сети показали вариант дизайна автомобиля.

Видео дня

У нового Chevrolet Bolt 3 поколения будет современный дизайн и привлекательная цена. Но внешность дешевой модели пока скрывают, хотя дебют машины уже близко. На канале TALKWHEELS показали свой вариант дизайна автомобиля.

Это небольшой хэтчбек, но уже известно, что линейка моделей Chevrolet Bolt будет представлена несколькими разными автомобилями. В том числе кроссовером.

Доступный электромобиль Chevrolet оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому удастся удешевить электрокар. Также покупатели в дальнейшем получат еще один вариант Chevrolet Bolt 3 поколения. Эта машина, как ожидается, будет еще дешевле.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

OBOZ.UA ранее сообщал про новый дешевый электрический кроссовер на европейском рынке.