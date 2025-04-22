Volkswagen показал три недорогие модели: кроссовер, SUV и седан. Фото

Volkswagen осознает давление со стороны дешевых китайских автомобилей, но местный рынок терять не намерен. Кроме известного имени и более высокого качества, с конкурентами помогут сразиться сразу три новые недорогие модели.

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Как сообщает Motor1, новые кроссовер, SUV и седан VW уже показали на официальных фото после премьеры. Отмечается, что пока это концепты, но почти в таком виде автомобили в скором времени отправятся в производство.

Для успешной конкуренции в КНР производителю придется предложить очень привлекательные цены. Вдобавок отделку выполнят из недорогих синтетических материалов и сосредоточатся на больших сенсорных мониторах – в Китае это писк сезона.

Разумеется, акцент сделали на электрификации. Седан Volkswagen ID. Aura и кроссовер VW ID. Evo оснащены полностью электрическими силовыми установками. Крупный SUV Volkswagen ID. Era с тремя рядами кресел в салоне – это гибрид.

Автомобили разработали в трех разных китайских подразделениях немецкого производителя. Таким образом компания пытается угодить непритязательным, но конкретным требованиям местного рынка.

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