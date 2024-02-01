Volkswagen показал дешевую альтернативу кроссоверу Tiguan

Volkswagen Taos – недорогой кроссовер, который для многих покупателей является отличной альтернативой модели VW Tiguan. Производитель показал новое исполнение SE Black для 2024 года.

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Детали раскрыли на сайте Carscoops. Как и отражено в названии, главной темой нового Volkswagen Taos SE Black стал черный цвет. В связи с этим дизайнеры компании доработали внешность автомобиля.

Кроссовер VW Taos SE Black получил затемненные элементы декора, которые ранее были хромированными. Остались разве что некоторые элементы серебристого матового цвета. Кузов, и даже колесные диски, выкрасили в глубокий черный оттенок.

Сообщается о черном глянцевом декоре в салоне с черной же отделкой и декоративной синей прострочкой. В остальном, кроме стилистических изменений, от стандартной модели новинка ничем не отличается.

Купить Volkswagen Taos SE Black предложат по цене от 30 365 долларов. Это приблизительно на 2000 долларов дороже в сравнении с базовой машиной.

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