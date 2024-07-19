Volkswagen освежил свой старый недорогой кроссовер, хотя новый уже готов. Фото

Долгожданный недорогой кроссовер Volkswagen Tiguan 3 поколения уже представили официально. Эта машина даже отправилась в продажу на некоторых рынках. Тем временем компания освежила старую модель 2 поколения с помощью спецверсии.

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Об этом стало известно Carscoops. Новый VW Tiguan Wolfsburg Edition 2024 года – прощальная модификация, которая провожает автомобиль прежней генерации и встречает автомобиль нового поколения.

В целом внешность модели полностью соответствует второму Tiguan, но свои особенности здесь тоже есть. Машина получила хромированные акценты и уникальные 18-дюймовые диски.

На выбор покупателям доступны четыре цвета кузова – Atlantic Blue (синий), Deep Black Pearl (черный), Platinum Grey (серый) или Pure White (белый).

Салон Volkswagen Tiguan Wolfsburg Edition отделан черной кожей Titan Black с контрастной строчкой Snap Orange. Компания заявляет, что этот оранжевый оттенок является отсылкой к популярному цвету Habanero Orange второго поколения Tiguan.

Под капотом установлен турбированный 2-литровый четырехцилиндровый двигатель, который выдает 184 л.с. и 299 Нм крутящего момента. Он соединен с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Цена VW Tiguan Wolfsburg Edition 2024 года – от 30 995 долларов.

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