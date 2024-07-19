Новейший Kia Sportage 2026 года впервые показали на фото

Недорогой кроссовер Kia Sportage, который пользуется высоким спросом во всем мире и соперничает с Toyota RAV4 и Mazda CX-5, готовят к модернизации. Автомобиль 2026 модельного года впервые показали на фото.

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Об этой машине уже кое-что известно, хотя деталей пока совсем немного. Подробности сообщает Carscoops. В сети показали новый Kia Sportage 2026 с короткой колесной базой. То есть это европейский вариант модели – такой же автомобиль продается на украинском рынке.

Как всегда, до премьеры во время ходовых испытаний основные изменения в дизайне автомобиля скрывают. В случае Kia Sportage очевидно, что переработке подвергли переднюю часть кузова и корму.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга, не говоря уже о полноценной смене поколения. Поэтому стоит ожидать пересмотренные переднюю и заднюю часть, другие бамперы и наружную светотехнику.

Возможно, изменится архитектура и оформление салона Kia Sportage 2026. Однако точно обновят мультимедийную систему и увеличат мониторы. С технической точки зрения ожидается усиленный акцент на гибридных силовых установках.

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