Volkswagen остановил производство недорогого популярного кроссовера

Электромобиль Volkswagen ID.4 закрепился на рынке как довольно популярный недорогой кроссовер. Однако производитель остановил производство модели. Но это является частью конкретного плана.

Об этом рассказывает Motor1. Производитель принял решение остановить производство модели в США. Заводские мощности освободили для нового VW Atlas 2 поколения, который недавно рассекретили официально в ходе мировой премьеры.

Модель Volkswagen Atlas 2027 года оказалась намного современнее предшественника. Автомобиль получил измененные бамперы, новую светотехнику спереди и сзади, другие колесные диски. Под капотом – 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 282 л.с. Актуальная цена Volkswagen Atlas в США – от 39 000 долларов. Это ориентир для кроссовера нового поколения.

При этом преемник кроссовера VW ID.4 уже готов – он в том числе появится в США. Автомобиль скоро присоединится к линейке Tiguan как третий автомобиль.

Переименование модели на VW ID.Tiguan соответствует стратегии производителя по присвоению новым EV знаменитых названий, с которыми покупатели давно знакомы. Теперь одновременно Volkswagen будет предлагать три Tiguan, ведь для европейского и американского рынков уже существуют разные варианты кроссоверов с ДВС.

