Новый дешевый кроссовер Volkswagen показали официально в подробностях

О премьере дешевого кроссовера Volkswagen Taigun после модернизации для 2026 года было известно заранее. Производитель показал новинку официально после дебюта.

Как напоминает OBOZ.UA, новый VW Taigun 2026 года – это плановый рестайлинг компактного кроссовера. Машина получила новую светотехнику, другие бамперы и колесные диски.

Покупатели смогут сделать выбор между мотором объемом 1 л на 115 сил и 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. Цена Volkswagen Taigun 2026 немного превышает 11 000 долларов в базовом исполнении.

Не так давно производитель добавил в линейку модификацию Volkswagen Taigun GT Edge Trail на базе варианта с более мощным двигателем. Но привод – только передний.

На кузове компактного кроссовера появились наклейки, а в салоне VW Taigun GT Edge Trail изменилась отделка. Появились яркие акценты и логотипы спецверсии. Но такой автомобиль дороже – около 20 000 долларов.

Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA ранее, SEAT официально рассекретил свой самый дешевый электромобиль.