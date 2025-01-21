Volkswagen и Rivian усилят сотрудничество ради недорогих автомобилей

В последнее время сотрудничество Volkswagen и Rivian привлекает много внимания. И компании станут еще ближе – благодаря этому недорогие модели электромобилей двух производителей станут еще популярнее.

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Детали стали известны Motor1. VW заинтересован наверстать упущенное на фоне более расторопных соперников в секторе EV. Rivian отлично подходит в качестве партнера, особенно с учетом уже достигнутых соглашений.

Ранее стало известно о совместном предприятии Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов. Производители готовят совместную архитектуру Scalable Systems Platform (SSP) для будущих моделей.

В первую очередь это основа для VW Golf 9 поколения. Ожидается, что новый Volkswagen e-Golf (так назывался электрический вариант Volkswagen Golf 7 поколения) придет на смену VW ID.3. Скорее всего, последуют и другие модели.

Для Rivian это сотрудничество интересно выходом на европейский рынок со своими самыми дешевыми электрокарами – моделями Rivian R2, R3 и R3X.

Напомним, OBOZ.UA сообщал ранее про практичный бюджетный электрокар от GM.