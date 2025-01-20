Новый бюджетник от General Motors поразил своей низкой ценой. Фото

Новый Wuling Zhiguang EV 2025 года от General Motors представили официально. Практичная бюджетная модель для семьи поразила своей низкой ценой, с которой выходит на рынок.

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О машине рассказывает CarNewsChina. Две компании (SAIC и General Motors) давно сотрудничают и разрабатывают бюджетные модели в Китае. Дешевый минивэн Wuling Zhiguang EV – очередной результат совместной работы.

Дизайн вышел вполне спокойным. Это необычно видеть сегодня, когда даже бюджетные семейные модели пытаются сделать агрессивными и "спортивными" снаружи. И дешевизну модели скрыть не удалось.

С длиной кузова 3685 мм (колесная база равна 2600 мм), шириной 1530 мм и высотой 1750 мм автомобиль предлагает практичный салон на 4 человека. Багажник равен 527 л, а если сложить кресла второго ряда, объем увеличивается до 1117 л.

Покупатели смогут приобрести полностью электрический вариант с мотором мощностью 40 л.с. и батарейным блоком емкостью 17 кВтч. Цена Wuling Zhiguang EV – от 6520 долларов. Позже ожидается вариант с более крупной батареей.

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