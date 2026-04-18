Тесты по Правилам дорожного движения – возможность научиться замечать нюансы, от которых в реальной ситуации может зависеть безопасность. Особенно внимательным надо быть на перекрестках, где даже опытные водители иногда ошибаются, неправильно определяя, кто имеет преимущество.

Видео дня

Эти задания лучше всего показывают, насколько хорошо человек ориентируется не только в знаках, но и в логике самих правил. Поэтому попробуйте определить, водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной ситуации.

Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной ситуации?

водитель синего автомобиля; водитель красного автомобиля.

Объяснение

Есть перекресток, к которому подъехали два автомобиля. Синий поворачивает налево, а красный – направо. Первое, что нужно сделать, – определить, какой перед нами перекресток. Он оборудован светофорами, то есть является регулируемым.

Сейчас на светофорах для обоих водителей включен зеленый сигнал, который позволяет выполнить задуманный маневр. И здесь главное – не допустить роковой ошибки. Нельзя думать, что если светофор разрешает движение обоим, то дальше все решают дорожные знаки. Например, в нашей ситуации знак "Главная дорога" и направление главной дороги могут подсказывать водителю синего автомобиля, что он находится на главной дороге. Следовательно, поворачивая налево, он может быть уверен, что его пропустят. В это время водитель красного автомобиля, который поворачивает направо, может думать так же. И здесь вполне возможна аварийная ситуация.

Потому что при работающем светофоре знаки приоритета теряют свое значение, и на них не следует ориентироваться.

Водитель красного автомобиля здесь имеет преимущество, ведь согласно пункту 16.6 Правил дорожного движения, поворачивая налево или разворачиваясь на зеленый сигнал светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам встречного направления, которые движутся прямо или поворачивают направо.

Итак, поскольку водитель синего автомобиля поворачивает налево, именно он и должен уступить дорогу.

Правильный ответ – №1.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.