Какая траектория разрешена для въезда на АЗС? Тест на знание ПДД

Правильное понимание правил маневрирования на дороге является залогом безопасности и отсутствия штрафов. Многие автомобилисты часто путаются, когда дело касается прилегающих территорий и остановок маршрутного транспорта.

Очередной интересный тест по ПДД предложил канал "По правилам", чтобы проверить бдительность водителей в типичной дорожной ситуации. В центре внимания оказался желтый автомобиль, водитель которого проехал нужный поворот на заправку и теперь должен выбрать безопасный путь для поворота на АЗС.

Вопрос: какая траектория разрешается водителю для въезда на АЗС?

Варианты ответов:

Траектория А (разворот) Траектория Б (движение задним ходом) Обе траектории движения разрешены Обе траектории движения запрещены

Ситуация моделирует два варианта действий: выполнение разворота (траектория А) или движение задним ходом с последующим заездом на территорию станции (траектория Б). Основная сложность заключается в визуальной близости к объектам, где ПДД часто ограничивают определенные маневры. Водителям необходимо определить, не нарушают ли эти действия правила проезда мимо автобусных остановок или въезды во дворы и другие прилегающие зоны.

Анализируя траекторию А, автор теста обращает внимание на дорожный знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". Существует распространенное заблуждение, будто разворот в таких местах строго запрещен, однако действующие правила указывают на другое. Как выяснилось, разворот даже непосредственно в пределах остановок маршрутных транспортных средств не является нарушением, поэтому этот путь для водителя желтого авто является абсолютно легальным.

Что касается движения задним ходом (траектория Б), то этот маневр традиционно считается одним из самых опасных. ПДД четко запрещают сдавать назад на перекрестках, мостах, путепроводах и в тоннелях. Однако ключевым моментом здесь является статус самой АЗС: согласно пункту 1.10 ПДД, выезд с прилегающей территории не считается перекрестком, а значит, запрет на движение задним ходом в этой точке не действует.

Ответ на тест по ПДД

По итогам разбора ситуации становится понятно, что оба предложенных маневра соответствуют законодательным нормам. Водитель имеет право как развернуться, так и осторожно сдать назад, чтобы попасть на территорию заправки, главное — не создавать помех другим участникам движения. Правильным ответом в данном тесте является вариант номер три, который подтверждает законность обеих траекторий.

Такие упражнения помогают водителям освежить знания, которые со временем могут забываться или подменяться ошибочными стереотипами. Четкое разграничение понятий "перекресток" и "прилегающая территория" позволяет увереннее чувствовать себя за рулем в сложных городских условиях. Знание подобных тонкостей помогает избежать ненужных споров с патрульной полицией и обеспечивает плавное движение транспортного потока.

