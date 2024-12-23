Водитель какого автомобиля должен дать дорогу? Задание на знание ПДД

Иногда на дороге могут появляться препятствия – например, зона ремонта или посторонние предметы. Хорошо ли вы помните требования ПДД к объезду таких препятствий?

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Проверьте себя с помощью теста, опубликованного Telegram-каналом "За! Правилами". Задача предлагает определить, кто из водителей должен уступить дорогу при объезде препятствия впереди.

Итак, на изображении мы видим синий и желтый автомобили, впереди которых проходят ремонтные работы и установлен временный знак объезда с двух сторон. Обе машины едут в одном направлении, но планируют поворачивать в разные стороны. Чтобы безопасно повернуть и обойти препятствие, один из них должен уступить другому. Какой водитель обязан дать дорогу другому? Вариантов ответа два:

водитель синего авто; водитель желтого авто.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно воспользоваться пунктом 10.3 действующих ПДД. Он утверждает, что "при одновременной перестройке движущихся в одном направлении транспортных средств водитель, который находится слева, должен дать дорогу транспортному средству, которое находится справа".

Следовательно, верен второй вариант ответа. Дать дорогу обязан водитель желтой машины.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, какому трамваю должен дать дорогу водитель авто.

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