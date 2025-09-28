Водитель какого авто должен уступить дорогу? Задание по ПДД

Чтобы избежать аварийных ситуаций, водители на дороге должны уступать друг другу. Однако, делать это важно в полном соответствии с требованиями ПДД.

Сможете ли вы правильно разъехаться с другим водителем на дороге, поможет проверить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Посмотрите внимательно на картинку с заданием и скажите, водитель какого автомобиля должен уступить дорогу в этой ситуации?

А перед нами участок дороги, на который намерен выехать водитель припаркованного на обочине красного авто. При этом ему навстречу движется желтая легковушка, водитель которой сигнализирует о намерении развернуться на 180 градусов. Выберите, кому из них следует уступить дорогу:

водителю красного автомобиля, который начинает движение от обочины; водителю желтого автомобиля, выполняющего разворот.

Участок дороги, на котором сложилась описанная ситуация, является прямым и на нем мы не видим никаких знаков. Оба водителя при этом заблаговременно включили соответствующие левые указатели поворота. Траектории их маневров пересекаются, поэтому кому-то точно придется уступить.

В такой ситуации несложно будет ошибиться и предположить, что уступить дорогу должен водитель, выполняющий разворот. Так поступят те, кто вспомнит пункт 10.4 действующих ПДД. Он требует от водителя, выполняющего поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления уступить дорогу встречным транспортным средствам. А при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части – еще и попутным транспортным средствам.

Впрочем, красное авто, если внимательно оценить обстановку, не движется по дороге, а только начинает движение от обочины. А значит он должен руководствоваться пунктом 10.1 ПДД. Согласно ему, перед началом движения, перестроением и любым изменением направления водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения.

Следовательно, водитель красной машины в этой ситуации все должен дождаться, пока желтое авто завершит разворот, и только потом выезжать на дорогу. Правильным является первый вариант ответа.

