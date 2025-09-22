Куда запрещено проехать? Тест на знание ПДД

Знание Правил дорожного движения является основой безопасности на дороге, как для водителей, так и для пешеходов. Особенно важно понимать нюансы, связанные с изменением направления движения, ведь именно эти моменты часто становятся причиной аварийных ситуаций.

Правильное толкование дорожных знаков и разметки позволяет избежать недоразумений с другими участниками движения и обеспечивает беспрепятственный проезд. Ошибки в таких ситуациях могут привести к серьезным последствиям, поэтому каждый водитель должен постоянно совершенствовать свои знания.

На канале "За! Правилам" предложили проверить, насколько хорошо вы знаете правила, разобрав одну из таких ситуаций.

Тест ПДД о запрете движения

Представьте ситуацию: к перекрестку подъехал желтый автомобиль. Водителю предлагается выбрать одно из четырех направлений: прямо, налево, направо или в обратном направлении. Вопрос такой: в каком направлении движение для водителя желтого автомобиля запрещается?

Варианты ответа:

Только прямо. Прямо и в обратном направлении. Слева и в обратном направлении. Только в обратном направлении. Только в левом направлении. Все направления разрешены.

Для решения этой задачи ключевым является правильное определение дорожных знаков, установленных на перекрестке. Не следует обращать внимание на знак 2.1 "Уступить дорогу", поскольку он регулирует только очередность проезда. Главный элемент здесь — знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", который расположен перед перекрестком. Этот знак указывает, что после перекрестка начинается дорога с двусторонним движением.

Знак 5.6 прямо указывает на то, что движение в обратном направлении (разворот) запрещено. Это объясняется тем, что разворот снова выведет автомобиль на дорогу с односторонним движением, но уже против потока, что является грубым нарушением. В то же время движение прямо и поворот направо разрешаются без ограничений.

Что касается поворота налево, то он также не запрещен, но для его выполнения необходимо заблаговременно занять соответствующее крайнее левое положение на проезжей части. В нашей ситуации желтый автомобиль находится в крайней правой полосе, поэтому поворот налево из нее является нарушением правил. Таким образом, для желтого автомобиля запрещено движение в обратном направлении и поворот налево.

Правильный ответ

Поздравляем всех, кто выбрал вариант №3: "Слева и в обратном направлении".

