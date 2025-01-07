Вне конкуренции: названы идеальные внедорожники, которые можно купить в 2025-м

Внедорожники доказали свою универсальность и незаменимость в разных условиях. От мощной буксировки до уверенного преодоления бездорожья – эти автомобили отвечают самым высоким требованиям.

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Современные модели предлагают не только практичность, но и комфорт, инновационные технологии и впечатляющие характеристики. Внедорожники остаются выбором для тех, кто ценит свободу передвижения.

В Sunday Times Driving представили пять лучших моделей, которые можно приобрести в 2025 году – от доступного Dacia Duster до легендарного Toyota Land Cruiser.

Dacia Duster

Цена: £18,850

Dacia Duster остается одним из самых доступных внедорожников на рынке. Начальная цена чуть менее 19000 фунтов стерлингов делает его идеальным выбором для бюджетных покупателей. Автомобиль поражает своей легкостью и изворотливостью, демонстрируя уверенность даже в сложных условиях. Несмотря на доступность, Duster предлагает отличные технические характеристики, включая современную информационно развлекательную систему, заднюю камеру и автоматические фары.

Ford Ranger Raptor

Цена: £49,130

Этот пикап – настоящий монстр для бездорожья. Ford Ranger Raptor имеет раллийную подвеску, массивные колеса и крепкий обвес. Доступны два варианта двигателей: 3-литровый бензиновый V6 или 2-литровый дизель. Автомобиль предназначен для высокоскоростного преодоления препятствий и уверенно держится на дороге благодаря универсальной подвеске.

Ineos Grenadier

Цена: £65,000

Ineos Grenadier – альтернатива Land Rover Defender, которая ориентирована на любителей жесткого бездорожья. Благодаря двигателям BMW и крепким компонентам, Grenadier демонстрирует исключительную надежность. Инновационные решения, например съемные люки и крепления на дверях, придают практичности, хотя автомобиль не самый удобный для ежедневного использования.

Land Rover Defender

Цена: £58,310

Land Rover Defender нового поколения получил обновленный дизайн, сохраняя узнаваемые черты. Просторный салон, комфорт на дороге и мощность бездорожья делают его универсальным выбором. Способность преодолеть 900 мм воды с пневматической подвеской подтверждает его легендарный статус.

Toyota Land Cruiser

Цена: £74,995

Toyota Land Cruiser – символ прочности и долговечности. Новая модель сохраняет крепкое шасси и предлагает улучшенный комфорт для дорог. Благодаря 2,8-литровому дизельному двигателю и множеству вспомогательных систем автомобиль справляется с любыми условиями. Land Cruiser также отлично подходит для персонализации.

Внедорожники 2025 года демонстрируют широкий выбор для водителей с разными потребностями. Dacia Duster – это бюджетная альтернатива, Ford Ranger Raptor – автомобиль для экстремальных приключений, а Ineos Grenadier, Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser обеспечивают высокий уровень мощности и проходимости. Независимо от ваших предпочтений, эти модели готовы справиться с любыми вызовами.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали лучшие недорогие электрокары 2025 года.

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