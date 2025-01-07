Вне конкуренции: названы идеальные внедорожники, которые можно купить в 2025-м
Внедорожники доказали свою универсальность и незаменимость в разных условиях. От мощной буксировки до уверенного преодоления бездорожья – эти автомобили отвечают самым высоким требованиям.
Современные модели предлагают не только практичность, но и комфорт, инновационные технологии и впечатляющие характеристики. Внедорожники остаются выбором для тех, кто ценит свободу передвижения.
В Sunday Times Driving представили пять лучших моделей, которые можно приобрести в 2025 году – от доступного Dacia Duster до легендарного Toyota Land Cruiser.
Dacia Duster
Цена: £18,850
Dacia Duster остается одним из самых доступных внедорожников на рынке. Начальная цена чуть менее 19000 фунтов стерлингов делает его идеальным выбором для бюджетных покупателей. Автомобиль поражает своей легкостью и изворотливостью, демонстрируя уверенность даже в сложных условиях. Несмотря на доступность, Duster предлагает отличные технические характеристики, включая современную информационно развлекательную систему, заднюю камеру и автоматические фары.
Ford Ranger Raptor
Цена: £49,130
Этот пикап – настоящий монстр для бездорожья. Ford Ranger Raptor имеет раллийную подвеску, массивные колеса и крепкий обвес. Доступны два варианта двигателей: 3-литровый бензиновый V6 или 2-литровый дизель. Автомобиль предназначен для высокоскоростного преодоления препятствий и уверенно держится на дороге благодаря универсальной подвеске.
Ineos Grenadier
Цена: £65,000
Ineos Grenadier – альтернатива Land Rover Defender, которая ориентирована на любителей жесткого бездорожья. Благодаря двигателям BMW и крепким компонентам, Grenadier демонстрирует исключительную надежность. Инновационные решения, например съемные люки и крепления на дверях, придают практичности, хотя автомобиль не самый удобный для ежедневного использования.
Land Rover Defender
Цена: £58,310
Land Rover Defender нового поколения получил обновленный дизайн, сохраняя узнаваемые черты. Просторный салон, комфорт на дороге и мощность бездорожья делают его универсальным выбором. Способность преодолеть 900 мм воды с пневматической подвеской подтверждает его легендарный статус.
Toyota Land Cruiser
Цена: £74,995
Toyota Land Cruiser – символ прочности и долговечности. Новая модель сохраняет крепкое шасси и предлагает улучшенный комфорт для дорог. Благодаря 2,8-литровому дизельному двигателю и множеству вспомогательных систем автомобиль справляется с любыми условиями. Land Cruiser также отлично подходит для персонализации.
Внедорожники 2025 года демонстрируют широкий выбор для водителей с разными потребностями. Dacia Duster – это бюджетная альтернатива, Ford Ranger Raptor – автомобиль для экстремальных приключений, а Ineos Grenadier, Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser обеспечивают высокий уровень мощности и проходимости. Независимо от ваших предпочтений, эти модели готовы справиться с любыми вызовами.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, эксперты назвали лучшие недорогие электрокары 2025 года.
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