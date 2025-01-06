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Лучшие недорогие электрокары 2025 года: кого выбрали эксперты
Несмотря на замедление спроса на электрокары, интерес к таким машинам остается. В особенности внимание привлекают недорогие автомобили. Эксперты назвали лучших.
В Auto Express выбрали лучшие электрокары 2025 года среди новых моделей, которые уже поступили в продажу. Именно эти модели заинтересуют покупателей больше всего.
В рейтинг попали разные машины, в том числе довольно дорогие премиальные модели. Но мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные из этого списка.
Лучшие недорогие электромобили 2025 года:
- Citroen e-C3;
- Hyundai Kona Electric;
- Renault 5;
- Volvo EX30;
- Dacia Spring.
Полный список выглядит так:
- Citroen e-C3;
- Hyundai Kona Electric;
- Renault 5;
- Volvo EX30;
- MG4;
- Tesla Model 3;
- BMW i4;
- Kia EV9;
- Dacia Spring;
- Volkswagen ID.7.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовятся по-настоящему доступные автомобили на электрическом ходу.