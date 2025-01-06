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Лучшие недорогие электрокары 2025 года: кого выбрали эксперты

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
147
Volvo EX30

Несмотря на замедление спроса на электрокары, интерес к таким машинам остается. В особенности внимание привлекают недорогие автомобили. Эксперты назвали лучших.

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В Auto Express выбрали лучшие электрокары 2025 года среди новых моделей, которые уже поступили в продажу. Именно эти модели заинтересуют покупателей больше всего.

В рейтинг попали разные машины, в том числе довольно дорогие премиальные модели. Но мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные из этого списка.

Citroen e-C3 2024

Лучшие недорогие электромобили 2025 года:

  1. Citroen e-C3;
  2. Hyundai Kona Electric;
  3. Renault 5;
  4. Volvo EX30;
  5. Dacia Spring.

Полный список выглядит так:

  1. Citroen e-C3;
  2. Hyundai Kona Electric;
  3. Renault 5;
  4. Volvo EX30;
  5. MG4;
  6. Tesla Model 3;
  7. BMW i4;
  8. Kia EV9;
  9. Dacia Spring;
  10. Volkswagen ID.7.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовятся по-настоящему доступные автомобили на электрическом ходу.