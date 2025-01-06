Лучшие недорогие электрокары 2025 года: кого выбрали эксперты

Несмотря на замедление спроса на электрокары, интерес к таким машинам остается. В особенности внимание привлекают недорогие автомобили. Эксперты назвали лучших.

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В Auto Express выбрали лучшие электрокары 2025 года среди новых моделей, которые уже поступили в продажу. Именно эти модели заинтересуют покупателей больше всего.

В рейтинг попали разные машины, в том числе довольно дорогие премиальные модели. Но мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные из этого списка.

Лучшие недорогие электромобили 2025 года:

Citroen e-C3; Hyundai Kona Electric; Renault 5; Volvo EX30; Dacia Spring.

Полный список выглядит так:

Citroen e-C3; Hyundai Kona Electric; Renault 5; Volvo EX30; MG4; Tesla Model 3; BMW i4; Kia EV9; Dacia Spring; Volkswagen ID.7.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, к премьере готовятся по-настоящему доступные автомобили на электрическом ходу.