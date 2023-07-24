Вместо Renault Duster: новый кроссовер Chery удивил размером и ценой

Новый Jetour X70 Pro от "премиального" подразделения Chery показали на фото. Китайский кроссовер получился крупным, а по цене сравним с компактным бюджетником Renault Duster.

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Подробности о новинке сообщает CarNewsChina. Автомобиль построен на базе Jetour X70 и по сути является его модернизированной модификацией с обновленной внешностью.

Изначально модель базируется на большом кроссовере Chery Tiggo 8. Однако дочерний бренд Jetour, который представлен и на украинском рынке, позиционируется как более премиальное имя для молодой аудитории.

Длина Jetour X70 Pro составляет 4749 мм при колесной базе в 2745 мм, ширина равна 1900 мм, а высота – 1720 мм. Такие размеры позволили предложить 7-местный салон. Однако в стандартном исполнении машина доступна на 5 посадочных мест.

Китайский автомобиль оснащают только бензиновыми двигателями. Агрегат объемом 1,5 л выдает мощность 147 л.с., 1,6-литровый мотор предлагает 190 л.с.

Совсем скоро стартуют китайские продажи X70 Pro. Цены – от 12 500 до 22 500 долларов в зависимости от исполнения.

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