Премиальные, надежные и дешевые: лучшие б/у кроссоверы на рынке

Всегда есть способ купить крутой премиальный кроссовер дешево. Нужно обратиться к вторичному рынку, где определили пять лучших б/у автомобилей в своем сегменте. Эксперты уделили надежности особое внимание.

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Список составили специалисты What Car. Они проверили дорогие модели возрастом от 6 до 20 лет и выбрали лучших. Премиальные кроссоверы сильнее теряют цену в сравнении с доступными машинами.

Поэтому покупка может показаться привлекательной. Однако важно помнить о надежности – от этого и отталкивались эксперты и присвоили каждой модели соответствующий рейтинг в процентах.

Лучшие б/у кроссоверы премиального сегмента:

Volkswagen Touareg (с 2010 по 2018 гг.) – 89,3%; Volvo XC90 (с 2002 по 2015 гг.) – 85,4%; Land Rover Range Rover Sport (с 2014 по 2022 гг.) – 80,9%; Дизельный Porsche Macan (с 2014 года) – 76,8%; BMW X5 (с 2013 по 2018 гг.) – 72,4%.

На последнем месте кроссовер BMW X5, который похвалили за богатое оснащение в сравнении с надежностью. Однако сообщается о жалобах на проблемы с подвеской. Но они быстро устраняются.

Победитель – Volkswagen Touareg второго поколения. Его плюсы – практичный интерьер, богатое оснащение и мощные моторы. Нарекания иногда вызывает второстепенная электроника.

OBOZREVATEL уже рассказывал о владельце компактного кроссовера Hyundai, который отказался от очень дорогого ремонта своей машины.