Вместе с Rivian против Tesla: новый VW Golf будет совсем другим

Знаменитая недорогая модель VW Golf осуществит небывалый разворот в своей истории и станет совсем другим автомобилем. Производитель выступит против Tesla вместе с Rivian, который поможет разработать новую машину.

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По информации Carscoops, следующий автомобиль будет совсем другим. Судя по всему, новый Volkswagen e-Golf (так назывался электрический вариант Golf 7 поколения) придет на смену VW ID.3. Интересно, что в разработке автомобиля поможет Rivian. Возможно, новинку назовут Volkswagen ID.Golf.

Полностью электрический вариант появится в следующем, девятом поколении модели к 2029 году. Но параллельно продолжат производство автомобиля с ДВС – конвейер перенесут в Мексику. Хотя сейчас нас интересует именно электрическая модификация, которую будут собирать в Германии.

Для машины готовят новую архитектуру Scalable Systems Platform (SSP) с современными технологиями. Разработка будет проходить в рамках совместного предприятия Volkswagen и Rivian стоимостью 5,8 млрд долларов.

Но первой совместной моделью в рамках этого сотрудничества станет новый Volkswagen ID.1 2027 года. Бюджетник с привлекательной ценой 20 000 евро отправится на европейский рынок.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про новый электрокар Toyota.