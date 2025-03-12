Toyota рассекретила новый кроссовер вместо RAV4. Фото

Новый кроссовер Toyota C-HR+ 2026 модельного года полностью рассекретили в ходе официальной премьеры. Для многих покупателей новинка может оказаться более подходящим выбором вместо недорогой модели RAV4.

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Главная особенность долгожданной модели Toyota – электрическая силовая установка. Интересно, что производителю удалось удержать в секрете этот автомобиль до премьеры. Подробности сообщает Motor1.

Несмотря на название, новая модель никак не связана с моделью Toyota C-HR, которую оснащают ДВС в составе гибридной силовой установки. Новый автомобиль намного крупнее и ездит только на электричестве.

В дизайне видим фары-бумеранги и стильные горизонтальные задние фонари. Длина Toyota C-HR+ равна 4520 мм при колесной базе в 2750 мм. Это соответствует габаритам той же RAV4, но у C-HR+ более стильный динамичный силуэт.

Базовый кроссовер получил один электромотор мощностью 165 л.с. и передний привод. Полноприводный кроссовер Toyota с двумя моторами выдает мощность 338 сил. Максимальный запас хода оценивают в 600 км.

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