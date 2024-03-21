Включают ли указатель поворота на главной дороге: объяснение ПДД для новичков

Сигнал поворота – один из основных инструментов общения участников дорожного движения между собой. Но его использование достаточно строго регулируют действующие правила. Хорошо ли вы знаете, когда они позволяют включать этот сигнал, а когда его следует избегать?

Вероятно, только очень плохой водитель не сможет объяснить, что эти указатели нужно включать перед началом движения, если вы планируете остановиться или изменить полосу движения, а также просигнализировать о намерении выполнить поворот или разворот. Но нужно ли делать это, если вы проезжаете через перекресток со сменой главной дороги? OBOZ.UA разбирался в нюансах и дает пояснения.

Прежде всего обратите внимание, какая самая дорожная обстановка лежит перед вами. Ее можно понять из знаков. Это может быть изгиб главной дороги, соединяющийся со второстепенным или У-образным перекрестком. Такой нюанс поможет вам понять, будете ли вы продолжать движение по главной дороге или вам придется совершить поворот. Далее пройдемся по возможным вариантам, представленным на рисунке со знаками.

Рисунок 1

Если вы видите перед собой этот знак, это означает, что водитель, который намерен продолжить движение по главной дороге на перекрестке, должен включить соответствующий указатель поворота (направо или налево), чтобы предупредить других участников движения об этом. Если же в этой ситуации водитель планирует ехать прямо, то есть съехать таким образом на второстепенную дорогу, включать указатель поворота не нужно.

Рисунок 2

Такой знак указывает, что в случае поворота направо водитель продолжит движение по главной дороге, но в таком случае он все равно должен включить указатель поворота и угол соединения дорог здесь роли не играет. В случае если водителю нужно продолжить движение прямо и таким образом съехать на второстепенную дорогу, повороты он включать не должен.

Рисунок 3

Такой знак указывает на то, что впереди водителя сложный перекресток и изгиб дороги. В таком случае перед перекрестком обязательно должны быть дополнительные таблички, указывающие на изгиб на главной дороге. Если водитель после такого знака планирует ехать прямо по главной дороге, он не должен включать указатель поворота. Однако, если он намерен свернуть налево на второстепенную дорогу, ему следует включить соответствующий сигнал при приближении к перекрестку.

Ранее OBOZ.UA публиковал сложную задачу с тремя автомобилями, которым нужно разъехаться на нерегулируемом перекрестке.

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