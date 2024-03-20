Как три автомобиля должны разъехаться на нерегулируемом перекрестке: задача по ПДД

Больше всего аварийных ситуаций возникают на перекрестках, которые бывают регулируемыми и нерегулируемыми. Водители должны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке соответствующими дорожными знаками.

Попробуйте проверить свои знания с помощью интересного теста. Определите очередность проезда на рисунке.

Условия задачи

Какова очередность проезда транспортных средств на данном перекрестке?

Синий – Красный – Желтый; Красный – Желтый – Синий; Желтый – Красный – Синий.

Объяснение

На рисунке мы видим изображение равнозначных дорог. Пункт 16.12 ПДД устанавливает, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Напомним, что согласно пункту 16.11 ПДД на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, двигающегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Правильный ответ

Сначала проедет красный автомобиль, затем желтый и синий. Правильный ответ – 2.

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