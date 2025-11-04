Вдвое дешевле "Дастера": новый кроссовер Hyundai показали официально

Новый бюджетный кроссовер Hyundai Venue 2026 модельного года показали официально. Автомобиль оказался вдвое дешевле "Рено Дастер" и немного компактнее. Линейка представлена несколькими модификациями с широкой моторной линейкой.

Автомобиль показали на официальных фото после премьеры. Внешность модели Hyundai Venue 2 поколения выполнили в стиле современного Hyundai Tucson с интегрированными фарами и Santa Fe с его "квадратной" стилистикой. Задние фонари выглядят строго благодаря геометричному рисунку.

Новый Hyundai Venue N-Line с более агрессивным стилистическим пакетом возглавит линейку компактной модели. Дизайн Hyundai Venue N-Line подчеркивает красный декор и особые колесные диски.

Для нового Hyundai Venue 2026 модельного года подготовили два бензиновых мотора мощностью 80 и 120 л.с., а также дизельный двигатель на 115 сил. Возможно, позже в линейке появится электрическая модификация, но об этом пока нет точной информации.

Цена Hyundai Venue 2 поколения – менее 9000 долларов в базовом исполнении.

