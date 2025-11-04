Самый дешевый электрокар Audi готов к премьере: что о нем известно

Audi подготовила к премьере самый дешевый электрокар. Автомобиль долгое время держали в секрете,. но к концу разработки о машине стало кое-что известно.

Про новую Audi стало известно Motor1. Новая модель, скорее всего, получит название Audi A2 или Audi Q2 e-tron. Фактически, автомобиль станет преемником необычного хэтчбека Audi A2 20-летней давности.

Премьера состоится в 2026 году вместе с крупными кроссоверами Audi Q7 и Audi Q9. Кузов компактного автомобиля уже готов, однако его прятали под камуфляжем в ходе дорожных испытаний. Известно, что новинку построили на базе электромобиля VW ID.Polo, который недавно рассекретили в качестве предсерийной машины.

Скоро рассекретят другой автомобиль – кроссовер Audi Q4 E-Tron после модернизации, который пока является самым доступным EV бренда. Автомобиль недавно отправился на дорожные испытания перед премьерой.

Уже известно, где произойдут основные изменения. Электрокар Audi Q4 E-Tron получит другие бамперы, новую светотехнику и модернизированный комплекс систем безопасности.

