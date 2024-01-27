В знаменитом доступном кроссовере Kia обнаружили проблему: объявлен отзыв

Согласно объявленной отзывной кампании, более 100 000 автомобилей Kia подлежат тщательной проверке. Корейский производитель доступных моделей обнаружил проблему в конструкции транспортных средств, которая может привести к ДТП на дороге.

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Об этом стало известно Carscoops. Из-за производственной ошибки возможно расшатывание молдинга на крыше. Он даже может оторваться при движении на скорости. Сама по себе эта проблема не является серьезным конструктивным недостатком. Однако любая летящая над дорогой деталь потенциально опасна.

Компания объявила отзывную кампанию. Она распространяется на кроссовер Kia Sportage 2023–2024 годов (40 426 штук) и минивэн Kia Carnival 2022–2024 годов (60 623 штук).

Всего – 101 049 автомобилей на территории США. Интересно, что о проблеме было известно уже на протяжении нескольких месяцев. Однако диагностика была затруднена из-за, собственно, потерянных деталей, которые отрывались в движении.

Производитель провел тестовые заезды и обнаружил проблему при 145 км/ч. Владельцам автомобилей разошлют приглашения для ремонта и возместят расходы.

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