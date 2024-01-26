Новый дешевый кроссовер Hyundai показали на фото до премьеры

Новый дешевый электрический кроссовер Hyundai Casper Electric готовятся запустить в производство перед выходом на европейский рынок. Машину показали на фото в сети до премьеры.

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Дебют нового Hyundai Casper EV ожидается в 2024 году. Новинка должна отправиться в продажу в Европе в конце 2024 года. Детали сообщает Motor.es.

Бюджетный электромобиль Hyundai построили на базе стандартной модели Casper с ДВС. Даже сквозь кожухи на кузове, которые призваны скрыть дизайн автомобиля до премьеры, мы видим отчетливое сходство между машинами.

Длина кузова электрического Casper 2024 года составит менее 4 м. Главный соперник на европейском рынке – бюджетный электрокар Dacia Spring, который там является самой доступной моделью в своем сегменте.

Запас хода базовой модели Hyundai Casper Electric со стандартной батареей составит 300 км. За доплату предложат увеличенный батарейный блок на 400 км. Стартовая цена Casper Electric – в пределах 22 000 евро.

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