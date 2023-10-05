Дешевый пикап Ford вызвал ажиотаж на рынке. Фото

Дешевый пикап Ford Maverick существует на рынке уже пару лет. Но машина вновь вызвала ажиотаж по итогам квартальных продаж. Покупателям нравится размер машины, ее оснащение и низкая цена.

О рыночных успехах дешевого Ford Maverick сообщает Motor1. Так, популярную модель в третьем квартале 2023 года в США купили 23 931 раз. Это больше, чем другие популярные пикапы – Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Jeep Gladiator, Honda Ridgeline, Nissan Frontier, Nissan Titan, GMC Canyon.

Если говорить о годовом исчислении, с начала 2023-го Maverick продали в количестве 66 430 штук. Автомобиль по этому показателю обогнал те же Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Jeep Gladiator, Honda Ridgeline, Nissan Frontier, Nissan Titan, GMC Canyon.

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Если же сравнивать компактный пикап Ford с единственным прямым соперником на рынке – Hyundai Santa Cruz – корейский пикап с начала года купили в количестве 29 083 штук и 9 033 авто за третий квартал. Отставание от лидера сегмента – примерно в два раза.

Цена Ford Maverick – от 23 400 долларов.

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