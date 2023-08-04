В Украину едут дешевые автомобили – их будут продавать вместе с Subaru

В Украину едут дешевые автомобили Changan из Китая. Их будут продавать вместе с моделями Subaru. Обещают доступную линейку кроссоверов разного размера.

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Реализацией машин займется официальный импортер Subaru в Украине, который сменил название на "Sojitz Авто Украина" – об этом сказано на официальном сайте.

Параллельно будут продавать автомобили Subaru и модели Changan в Украине. Ожидается, что на наш рынок выйдут доступные китайские кроссоверы с бензиновыми турбомоторами и японскими автоматическими КПП Aisin. Обещаны передне- и полноприводные модификации.

Будут представлены машины компактного и среднеразмерного сегментов. Такие модели популярны как во всем мире, так и на китайском и украинском рынках. Именно так в Украине Changan будет формировать свое предложение.

Компания Sojitz – огромный японский торговый конгломерат, который занимается широким спектром бизнеса по всему миру, включая покупку, продажу, импорт и экспорт товаров, производство и продажу продуктов, предоставление услуг.

Sojitz является агентом по продажам для Boeing и Bombardier Aerospace, Mitsubishi Motors и Hyundai Motors.

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