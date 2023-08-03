Лучшие доступные кроссоверы 2023 года: список моделей

Доступные кроссоверы – невероятно востребованный сегмент, который растет как во всем мире, так и в Украине. Рассказываем о популярных моделях, которые не разорят покупателя.

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OBOZREVATEL нашел самые доступные модели компактных городских кроссоверов от известных производителей. Каждый из них – достойный выбор для любого покупателя, кто следит за своими расходами.

Лучшие доступные кроссоверы 2023 года:

Toyota Yaris Cross;

Skoda Kamiq;

Volkswagen T-Cross;

Opel Mokka;

Ford Puma.

Toyota Yaris Cross

Компактная японская модель привлекла покупателей дизайном и оснащением. Хотя компания поздно подключилась к этому сегменту.

Skoda Kamiq

Один из бестселлеров бренда – компактный кроссовер Kamiq. Автомобиль недавно претерпел рестайлинг.

Volkswagen T-Cross

Эта модель дороже многих своих конкурентов. Но покупатели привыкли платить за имидж и надежность.

Opel Mokka

Mokka второго поколения – возрождение известной модели после небольшого перерыва. Возвращение на рынок удалось.

Ford Puma

Эта модель тоже дороже других кроссоверов. Однако с характером и поведением на дороге этой машины сравнятся не многие.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Nissan отправил на испытания свой доступный кроссовер. Машину уже показали на фото.