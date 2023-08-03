Лучшие доступные кроссоверы 2023 года: список моделей
Доступные кроссоверы – невероятно востребованный сегмент, который растет как во всем мире, так и в Украине. Рассказываем о популярных моделях, которые не разорят покупателя.
OBOZREVATEL нашел самые доступные модели компактных городских кроссоверов от известных производителей. Каждый из них – достойный выбор для любого покупателя, кто следит за своими расходами.
Лучшие доступные кроссоверы 2023 года:
- Toyota Yaris Cross;
- Skoda Kamiq;
- Volkswagen T-Cross;
- Opel Mokka;
- Ford Puma.
Toyota Yaris Cross
Компактная японская модель привлекла покупателей дизайном и оснащением. Хотя компания поздно подключилась к этому сегменту.
Skoda Kamiq
Один из бестселлеров бренда – компактный кроссовер Kamiq. Автомобиль недавно претерпел рестайлинг.
Volkswagen T-Cross
Эта модель дороже многих своих конкурентов. Но покупатели привыкли платить за имидж и надежность.
Opel Mokka
Mokka второго поколения – возрождение известной модели после небольшого перерыва. Возвращение на рынок удалось.
Ford Puma
Эта модель тоже дороже других кроссоверов. Однако с характером и поведением на дороге этой машины сравнятся не многие.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Nissan отправил на испытания свой доступный кроссовер. Машину уже показали на фото.