В Украине появился самый дешевый электромобиль от нового бренда VW Group

В Украине появился самый дешевый электромобиль Cupra. Это достаточно новый бренд концерна VW Group, который отделили от испанского SEAT и решили активно развивать. В нашу страну привезли компактный хэтчбек Born.

Об этом стало известно Auto-Consulting. Новый Cupra Born – самый дешевый электрокар бренда (дешевле кроссовера Tavascan). Модель, построенную на базе Volkswagen ID.3, предлагают с моторами мощностью 204 и 231 л.с.

Запас хода равен 340, 420 или 550 км в зависимости от выбранного батарейного блока емкостью от 45 до 77 кВтч. Стартовая цена – около 30 000 долларов.

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Напомним, автомобильное подразделение испанской компании SEAT, известной с 1950 года как производитель доступных автомобилей, закроют в пользу другой компании. SEAT больше не будет производить машины. Этим займется бренд Cupra, который до 2018 года представлял собой линейку спортивных моделей испанской компании, а теперь выделен в отдельный бренд.

Cupra будет ориентироваться на гибриды и электромобили. В Vokswagen обратили внимание на положительную реакцию рынка на запуск отдельного бренда и отметили высокий спрос. В то же время популярность непосредственно SEAT снижается.

В итоге автомобильное подразделение компании решено закрыть. Однако имя останется – для производства другого транспорта (вроде скутеров) и некоторых других решений в области современной мобильности.

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